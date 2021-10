Tv Talk, puntata oggi 9 ottobre 2021: ospiti

Da oggi, sabato 9 ottobre 2021, alle 15:00 su Rai 3, torna Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 9 ottobre 2021

Nella prima puntata, insieme a Francesco Giorgino e Paolo Celata, si parlerà di maratone elettorali. Sempre in tema di attualità, la questione ambientale: trascurata dalla comunicazione politica, sembra invece centrale nel racconto televisivo e nelle urgenze delle nuove generazioni diffuse attraverso i social network.

Oltre agli immancabili ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana- con Anna Falchi verrà discusso il rinnovamento dello storico programma di Raidue, I Fatti Vostri. La presenza del nuovo giudice di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio, sarà invece l’occasione per un’analisi del programma di Carlo Conti, mentre con Enrico Papi si indagherà sullo “scherzo” come ingrediente televisivo imprescindibile da più di 50 anni, tanto da essere ancora centrale in una prima serata come quella di Scherzi a Parte. Infine, con Barbara Boncompagni, un sentito omaggio a Raffaella Carrà. Ad arricchire il dibattito in studio anche Giorgio Simonelli, Riccardo Bocca, Maria Volpe del Corriere della Sera e Marta Cagnola di Radio24.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.