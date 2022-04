Tv Talk, puntata oggi 9 aprile 2022: ospiti

Oggi, sabato 9 aprile 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 2 aprile 2022

Nella venticinquesima puntata, il programma si apre con le orribili immagini provenienti da Bucha -trasmesse questa settimana in mondovisione- avvalendosi della presenza di Stefania Battistini, inviata del Tg1 e tra le prime testimoni dirette della vicenda. Insieme a lei, Serena Bortone e Lella Costa si interrogano anche sulle posizioni dubbiose (o addirittura negazioniste) maturate nei talk show riguardo a queste immagini.

Dopo i ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti-, Roberto Giacobbo sarà al centro di un focus sul suo stile divulgativo in televisione, mentre con Massimo Galanto di TvBlog e Angela Calvini di Avvenire ci si concentra sulla ripartenza del serale di Amici di Maria De Filippi. La presenza di Claudio Amendola è l’occasione per analizzare la terza stagione di Nero a Metà, in cui è protagonista sia come attore che da regista. Inoltre, a 40 anni dal suo esordio televisivo, un excursus sui suoi personaggi di fiction e le sue partecipazioni ai programmi più popolari del piccolo schermo. Infine, con Michela Giraud, un approfondimento sulla “comicità scorretta”, a partire dal suo nuovo show La verità, lo giuro!. Ad arricchire il dibattito in studio anche Giorgio Simonelli, storico della televisione.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.