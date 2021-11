Tv Talk, puntata oggi 6 novembre 2021: ospiti

Oggi, sabato 6 novembre 2021, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 6 novembre 2021

Nella quinta puntata, si comincerà parlando di come la tv affronta il tema dell’emergenza climatica. Poi, con Veronica Gentili, Fabio Canino e Sabrina Giannini, spazio ai numerosi volti televisivi che hanno sentito il bisogno di schierarsi in prima persona sul ddl Zan arenatosi al Senato.

La presenza di Franca Leosini sarà l’occasione per commentare il suo nuovo programma Che fine ha fatto Baby Jane? e per interrogarsi sui molteplici casi di cronaca nera trasformati in racconti di fiction. Oltre agli immancabili ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana- Paolo Conticini sarà al centro di un’analisi del nuovo format Cash or Trash–Chi offre di più?, da lui condotto e in onda su Nove.

Infine, un affondo sul ritorno del pubblico negli studi televisivi in questo inizio di stagione e un focus su D’Iva, la nuova trasmissione che ha riportato Iva Zanicchi in prima serata. Ad arricchire il dibattito in studio: Massimo Cirri, conduttore di Caterpillar di Radio2, Paolo Giordano de Il Giornale, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano e Riccardo Bocca.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.