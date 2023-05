Tv Talk, puntata oggi, 6 maggio 2023

Oggi, sabato 6 maggio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 6 maggio 2023

Nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, un sovrano nato e cresciuto sotto i riflettori, Tv Talk analizza con Barbara Serra, collegata da Londra, com’è stato raccontato questo personaggio dai media.

Con Marco Damilano, Lella Costa e Francesco Specchia di Libero Quotidiano, poi, spazio al dibattito generato dalla contrapposizione politico-televisiva tra sindacati ed esecutivo: si tratta di una rappresentazione inedita nel nostro Paese?

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, Alessandro Borghese è al centro di un’analisi del suo Celebrity Chef, mentre Stefano De Martino svela i meccanismi della nuova edizione del suo Bar Stella. Inoltre, entrambi –date le loro forti radici partenopee– commentano la settimana di passione napoletana che, dagli stadi di calcio, ha invaso tutta la televisione italiana.

Infine, la presenza di Daniela Ferolla è l’occasione per un approfondimento su Linea Verde Life, un programma che da quattro stagioni affronta il tema della sostenibilità in tutte le sue accezioni. Ad arricchire il dibattito anche Beatrice Dondi de L’Espresso, Diego Passoni di Radio Deejay e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.