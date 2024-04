Tv Talk, puntata oggi, 6 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 6 aprile 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 6 aprile 2024

È Sabrina Giannini, in onda con la nuova edizione del suo Indovina Chi Viene a Cena?, la prima ospite della puntata. A seguire, l’analisi di Presa diretta con Riccardo Iacona, e la storia dei programmi d’inchiesta di Raitre, un genere che rappresenta una vera colonna della rete e del servizio pubblico in generale.

Dopo un’analisi dell’intervista rilasciata dal vicepremier Matteo Salvini a Francesca Fagnani durante Belve, con Lucia Ocone e Giovanni Esposito si commenta il ritorno di Stasera Tutto È Possibile e la nuova edizione di LOL.

Infine, Csaba Dalla Zorza, Tommaso Zorzi e Roberto Valbuzzi svelano i meccanismi di Cortesie per gli Ospiti, programma di cui sono protagonisti. Interverranno nel corso della puntata anche Riccardo Bocca, Francesco Specchia e Maria Volpe.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.