Tv Talk, puntata oggi, 5 novembre 2022: ospiti

Oggi, sabato 5 novembre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 5 novembre 2022

Nella sesta puntata, il programma apre con un’analisi di Nei Tuoi Panni, il nuovo programma in onda su Raidue e condotto da Mia Ceran, che mette a confronto generazioni diverse di una stessa famiglia. Poi si continuerà con un approfondimento sul racconto televisivo della tragedia avvenuta a Seul, documentata da migliaia di video condivisi sui social network, con Lella Costa, Riccardo Bocca e il corrispondente Rai da Pechino Marco Clementi.

Tra gli argomenti anche il caso del rave party a Modena: da fatto di cronaca si è trasformato in un detonatore in grado di riaccendere la “telepolitica” della settimana. Dopo i “ReTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, Frank Matano svelerà i meccanismi alla base di Prova Prova Sa Sa, nuovo show comico da lui condotto.

Sonia Bruganelli sarà al centro di un’analisi del Grande Fratello Vip e del ruolo dell’opinionista: quanto è diventato centrale nella tv, dall’intrattenimento al talk politico. Infine, con Massimiliano Gallo e Carlo Massarini, ci sarà un focus su Vincenzo Malinconico, la nuova fiction di Raiuno. Per arricchire il dibattito interverranno anche Maria Volpe del Corriere della Sera, Marta Cagnola di Radio24, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.