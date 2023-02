Tv Talk, puntata oggi, 4 febbraio 2023: ospiti

Oggi, sabato 4 febbraio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 4 febbraio 2023

La puntata si apre caso dell’anarchico Alfredo Cospito: come ha fatto una vicenda giudiziaria a trasformarsi in brevissimo tempo nel tema più discusso dei talk-show politici? Con Monica Giandotti, Barbara Serra e Francesco Specchia di Libero, inoltre, spazio al dibattito sorto intorno all’annunciata partecipazione del presidente Zelensky al Festival di Sanremo.

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou della settimana, Max Giusti è al centro di un’analisi della nuova edizione di Un Boss in Incognito: quali sono i nuovi elementi introdotti per rinnovare questo classico di Rai 2?

Con Barbara Palombelli, poi, un focus su Forum, il programma di Rete4 iniziato nel 1985 e affidato da dieci anni alla conduzione della giornalista romana. Infine, Maurizio Lastrico svela i meccanismi che hanno portato alla realizzazione di Call My Agent Italia, la nuova serie sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Ad arricchire il dibattito in studio anche Beatrice Dondi de L’Espresso, Diego Passoni di Radio Deejay, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano e Daniela Ercolani di Telesette.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.