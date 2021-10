Tv Talk, puntata oggi 30 ottobre 2021: ospiti

Oggi, sabato 30 ottobre 2021, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 30 ottobre 2021

Nella quarta puntata, dopo un’analisi delle nuove Agorà televisive condotte da Senio Bonini e Giusi Sansone, spazio alle polemiche nate intorno alla concorrente di Ballando con le stelle, Mietta: come deve muoversi la televisione tra spettacolo, rispetto delle regole e tutela della privacy?

Piero Angela aiuterà il confronto in studio, per poi svelare i segreti della nuova stagione di Superquark+, dedicata alla scienza dell’amore. Oltre agli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, con Alessandro Greco si parlerà del suo nuovo programma Dolce Quiz, mentre la presenza del preside Paolo Bosisio e dell’ex collegiale Nicole Rossi saranno l’occasione per un focus su Il Collegio, appena ripartito su Raidue.

Infine, con Vladimir Luxuria, le difficoltà incontrate dalle novità di stagione in prima serata e un approfondimento su Uomini e Donne che, quest’anno, ha presentato in veste di tronista una donna non biologica. Ad arricchire il dibattito in studio Lella Costa, Marta Cagnola, Maria Volpe e Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.