Tv Talk, puntata oggi 27 novembre 2021: ospiti

Oggi, sabato 27 novembre 2021, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 27 novembre 2021

Nell’ottava puntata, con Peter Gomez, Alessandra Viero e Lella Costa ci si interroga sul ruolo della televisione contro i femminicidi, a due giorni dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. A seguire, il racconto tv sui recenti provvedimenti presi per contrastare il Covid, tra nuove contrapposizioni da talk e necessari fact-checking in diretta.

Oltre agli immancabili ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana-, la presenza di Pif è l’occasione per un’analisi del suo programma Il Testimone, mentre Marco D’Amore svela i meccanismi dietro alla produzione di Gomorra, giunta alla sua ultima stagione.

Gran finale, poi, con Maurizio Lastrico e Alba Parietti: da un lato, un grande ritorno in casa Mediaset con la prima serata di Zelig, dall’altro, l’esperienza da concorrente a Tale e Quale Show di un’affermata protagonista della tv italiana. Ad arricchire il dibattito in studio anche Marta Cagnola di Radio24, Beatrice Dondi de L’Espresso e lo storico della televisione Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.