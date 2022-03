Tv Talk, puntata oggi 26 marzo 2022: ospiti

Oggi, sabato 26 marzo 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 26 marzo 2022

Nella ventitreesima puntata, il programma traccia un bilancio della nuova comunicazione del Presidente Zelensky. Inoltre, un approfondimento sul caso televisivo della settimana: la conduzione di Massimo Giletti in diretta da Odessa. A commentare in studio: Gianluigi Nuzzi, Enrico Bertolino e Giorgia Rombolà di RaiNews24.

Dopo gli immancabili ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou più recenti- Lunetta Savino racconta Studio Battaglia, la nuova fiction che la vede protagonista, mentre Gigi Marzullo è al centro di un focus sulle sue interviste ormai divenute iconiche.

Con Mauro Coruzzi e Nino Formicola, poi, spazio al ritorno de L’Isola dei Famosi, quest’anno caratterizzata da un cast particolare. Infine, grazie alla presenza di Rossana Seghezzi, ex moglie di Gianfranco Funari, un’analisi di cosa abbia rappresentato il conduttore romano per la nostra televisione. Ad arricchire il dibattito in studio: Beatrice Dondi de L’Espresso, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano online e Francesco Canino di Panorama.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.