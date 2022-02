Tv Talk, puntata oggi 26 febbraio 2022: ospiti

Oggi, sabato 26 febbraio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 26 febbraio 2022

Nella diciannovesima puntata, il programma si occupa di come la tv sta raccontando la guerra in Ucraina. Per parlarne, sono ospiti il direttore di Raitre Franco Di Mare, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il conduttore di PresaDiretta Riccardo Iacona, il direttore Antonio Di Bella, Maria Cuffaro (Tg3 Mondo), due grandi attori come Massimo Popolizio e Lella Costa, il comico Saverio Raimondo e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.