Tv Talk, puntata oggi, 25 marzo 2023

Oggi, sabato 25 marzo 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 25 marzo 2023

La puntata si apre su una tendenza sempre più diffusa tra social network e televisione: i furti in metropolitana che, ripresi dai cellulari e rilanciati, rischiano di generare veri e propri “processi mediatici”. Con Giuseppe Brindisi di Zona Bianca, Elisabetta Margonari del Tg3, Massimo Cirri di Radio2 e Maria Volpe del Corriere della Sera, poi, spazio al caso della settimana su gestazione per altri e omogenitorialità, in un susseguirsi di dichiarazioni molto forti in grado di monopolizzare il dibattito televisivo.

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, Geppi Cucciari svela i meccanismi del suo nuovo programma di prima serata Splendida Cornice e ci aiuta ad analizzare due episodi di puro show che, a sorpresa, hanno coinvolto le leader politiche del momento, Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

Piero Chiambretti è invece al centro di un approfondimento sul suo La Tv dei 100 e Uno, trasmissione in prime time appena partita. Inoltre, un focus sull’attenzione che la tv ha da sempre riservato ai bambini, tra talent, game e programmi ad hoc.

Infine, Gabriele Corsi parla del ritorno di Don’t Forget the Lyrics, il suo gioco musicale arrivato alla terza edizione. Ad arricchire il dibattito anche Riccardo Bocca, Beatrice Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.