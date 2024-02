Tv Talk, puntata oggi, 24 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 24 febbraio 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 24 febbraio 2024

La puntata si apre con Peter Gomez, Mia Ceran e Massimo Cirri sulla morte di Alexei Navalny e sul suo stile di comunicazione nuovo e rivoluzionario. Di seguito, spazio a La Confessione, il programma di Peter Gomez appena approdato su Rai3.

Nella seconda parte, la celebrazione di Maurizio Costanzo a un anno dalla sua scomparsa: un tributo di affetto molto trasversale, con la partecipazione di star appartenenti a tutti i gruppi televisivi.

La presenza in studio di Fabri Fibra è poi l’occasione per analizzare Nuova Scena, il talent dedicato al rap. Insieme allo psicologo Matteo Lancini e a Marta Cagnola si indagherà sul malessere psicologico che alcuni giovani artisti hanno deciso di condividere pubblicamente sui loro social. Infine, Cash or Trash, un programma che, attraverso aste di oggetti d’antiquariato, è diventato un piccolo cult. Ne discutono in studio due dei protagonisti: Roberta Tagliavini e Giano Del Bufalo.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.