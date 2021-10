Tv Talk, puntata oggi 23 ottobre 2021: ospiti

Oggi, sabato 23 ottobre 2021, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 23 ottobre 2021

Nella terza puntata, con Lilli Gruber, Riccardo Iacona e Barbara Serra di Al Jazeera English si parlerà di ballottaggi, ma anche del tema delle proteste di piazza degli ultimi giorni: la tv le ha raccontate col giusto equilibrio o con troppo allarmismo?

Oltre a ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, la nuova coppia alla conduzione di Honolulu, formata da Francesco Mandelli e Fatima Trotta, è al centro di un’analisi sul programma e sulla satira politicamente scorretta nella televisione di oggi.

Con Marina Tagliaferri, poi, ci si interroga sulla capacità di racconto della soap Un Posto al Sole che, proprio in questi giorni, festeggia 25 anni di messa in onda. Gran finale con Milly Carlucci e la nuova edizione di Ballando con le Stelle che propone un cast d’eccezione. Ad arricchire il dibattito in studio: anche Saverio Raimondo, Luca Dondoni e Riccardo Bocca.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.