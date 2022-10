Tv Talk, puntata oggi, 22 ottobre 2022: ospiti

Oggi, sabato 22 ottobre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 22 ottobre 2022

Nella quarta puntata, si inizia parlando dell’emergenza povertà e di come è raccontata dalla tv, con Andrea Purgatori, Barbara Serra e Saverio Raimondo, che si occupano anche dell’approfondimento sul protagonista della telepolitica di questa settimana, Silvio Berlusconi.

Mario Tozzi, appena ripartito con il suo “Sapiens”, è al centro di un’analisi sulla divulgazione scientifica in televisione. In studio anche Marco Martinelli, giovane conduttore de “Il Piccolo Chimico” su Rai Gulp.

Dopo i ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti tv clou della settimana- i PanPers svelano i meccanismi del loro show comico “Only Fun”, mentre con Maurizio De Giovanni si affronta il grande successo di Mina Settembre, fiction tratta proprio dai suoi romanzi.

Inoltre, una pagina controversa: in questo inizio di stagione si assiste a un utilizzo sempre più disinvolto del turpiloquio. È una deriva preoccupante o un adeguamento al linguaggio della società reale? Ad arricchire il dibattito in studio anche Massimo Cirri di Radio2, Beatrice Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.