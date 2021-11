Tv Talk, puntata oggi 20 novembre 2021: ospiti

Oggi, sabato 20 novembre 2021, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 20 novembre 2021

Nella settima puntata, con Bruno Vespa, Mario Giordano e Riccardo Bocca si commentano le polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Alfonso Signorini sul tema dell’aborto durante il Grande Fratello VIP. Spazio poi alla “candidatura politica” di Fedez che ha tenuto i media col fiato sospeso per una settimana intera, fra scetticismo e preoccupazione.

Oltre agli immancabili ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana-, Mario Tozzi svelerà i segreti di Sapiens, mentre Benedetta Parodi sarà al centro di un focus sul suo programma Bake Off Italia.

Dopo un’intervista esclusiva all’autore Zerocalcare, sulla serie Strappare lungo i bordi, gran finale dedicato a Maurizio Costanzo e al suo Maurizio Costanzo Show, a 40 anni dalla prima messa in onda. Ad arricchire il dibattito in studio anche Andrea Delogu (Radio2), Nanni Delbecchi (il Fatto Quotidiano), Paolo Giordano (il Giornale) e Claudia Rossi (Fq Magazine).

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.