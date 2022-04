Tv Talk, puntata oggi 2 aprile 2022: ospiti

Oggi, sabato 2 aprile 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 2 aprile 2022

Nella ventiquattresima puntata, si continua a parlare della guerra, tramite il punto di vista dei media. Da un lato, i talk show sembrano alla continua ricerca di voci che arrivino proprio dai territori coinvolti dal conflitto; dall’altro, si mostrano in competizione tra loro per accaparrarsi i pochi “esperti di guerra” in circolazione.

Inoltre, nell’ultimo periodo, sui media pare emergere una nuova esigenza dei personaggi pubblici: raccontare la propria malattia senza falsi pudori. La tv è in grado di raccogliere testimonianze così intime? Barbara D’Urso sarà a Tv Talk per analizzare la sua annata televisiva.

Con lei si commenta il tentativo di modificare dopo 15 anni Pomeriggio5 e la sua nuova prima serata con La Pupa e il Secchione Show: come si può interpretare, in questo momento, la sua televisione? Dopo i ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, spazio al caso internazionale della settimana con lo schiaffo di Will Smith durante la Notte degli Oscar, mentre la presenza di Natasha Stefanenko è l’occasione per un focus sul nuovo Pechino Express. Ad arricchire il dibattito in studio: Riccardo Bocca, Saverio Raimondo, Maria Volpe del Corriere della Sera, Massimo Cirri di Radio2 e Marta Cagnola di Radio24.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.