Tv Talk, puntata oggi, 17 dicembre 2022: ospiti

Oggi, sabato 17 dicembre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 17 dicembre 2022

Nella dodicesima puntata, l’ultima del 2022, è previsto un approfondimento sul modo in cui i media hanno raccontato lo scandalo che ha toccato il Parlamento europeo. Ospiti: Bruno Vespa, Maria Cuffaro e Giorgio Simonelli.

A seguire, spazio alla “favola” del Marocco, ai risvolti mediatici e sociali generati dalla prima nazionale di calcio africana giunta in una semifinale mondiale: è stata l’occasione per una nuova narrazione televisiva?

Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, il trio della Gialappa’s Band al completo svela i meccanismi della sua scuola comica che continua a regalare importanti protagonisti alla tv di oggi.

Giulia Salemi è poi al centro di un focus: molto spesso i personaggi della tv generalista provengono dal mondo del web e dei social, ma non sempre questa liaison raggiunge i risultati sperati. Quali sono gli elementi che determinano il successo di questa strategia televisiva?

Infine, dopo un bilancio sull’intrattenimento di prima serata del 2022, con Valerio Aprea si analizza un altro evento televisivo in onda in queste settimane: Sei pezzi facili di Mattia Torre con la regia di Paolo Sorrentino. Ad arricchire il dibattito in studio anche Luca Dondoni de “La Stampa” e Claudia Rossi de “il Fatto Quotidiano”.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.