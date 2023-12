Tv Talk, puntata oggi, 16 dicembre 2023

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 16 dicembre 2023, alle 15:20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 16 dicembre 2023

Il confronto diretto tra i protagonisti della telepolitica è diventato sempre più acceso, questa tendenza però non è germogliata nei talk show politici, ma durante le dirette dal Parlamento: sta tornando la supremazia della politica sulla tv?

Ne discutono in studio Manuela Moreno del Tg2 Post e i giornalisti Andrea Scanzi e Luca Bottura. A loro si aggiunge il coprotagonista di Fratelli di Crozza, ovvero Andrea Zalone per un approfondimento sullo stato della satira politica in questa stagione, con un occhio particolare al programma del comico ligure.

E poi ancora: la stagione di Pierpaolo Spollon, tra fiction e tv popolare; il Festival di Sanremo, con tutte le anticipazioni e le relative polemiche; l’ultimo programma di Enrico Ruggeri, Gli Occhi del Musicista, appena partito su Raidue. Intervengono anche i giornalisti Carlo Massarini, Marta Cagnola, Maria Volpe e Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.