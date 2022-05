Tv Talk, puntata oggi 14 maggio 2022: ospiti

Oggi, sabato 14 maggio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 14 maggio 2022

Nella trentesima puntata, dopo giorni di polemiche e riflessioni si aprirà la puntata parlando di talk show: in un’epoca come la nostra, tra guerra e pandemia, è ancora un genere in grado di svolgere il suo compito informativo?

La presenza di Gianrico Carofiglio è poi l’occasione per analizzare Dilemmi, il suo nuovo programma che punta a rappresentare una nuova via proprio per il talk. Operazione riuscita? Dopo i ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, Victoria Cabello e Paride Vitale racconteranno la loro esperienza di coppia nell’ultima stagione di Pechino Express.

Seconda parte tutta dedicata all’Eurovision Song Contest, evento tv della settimana: i meccanismi dello show, i segreti del dietro le quinte, fino alla lunga storia di questa trasmissione molto amata.

In collegamento proprio da Torino, i commentatori dell’Eurovision, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, così come Ema Stokholma e Gino Castaldo, entrambi presenti al PalaOlimpico per Radio2. Ad arricchire il dibattito in studio anche Riccardo Bocca, Francesco Specchia di Libero, Marta Cagnola di Radio24, Claudia Rossi del Fatto Quotidiano online e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.