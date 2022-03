Tv Talk, puntata oggi 12 marzo 2022: ospiti

Oggi, sabato 12 marzo 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 12 marzo 2022

Nella ventunesima puntata, nel programma si affronteranno tre capitoli sulla narrazione mediatica della guerra: l’informazione sotto attacco sia delle armi in Ucraina, sia della censura in Russia; i talk show italiani e la ritrovata formula della contrapposizione anche nel commento del conflitto; l’8 marzo e la tv coinvolta emotivamente dal racconto delle donne ucraine. Ospiti Andrea Vianello, Lucia Goracci, Barbara Serra e Francesco Specchia.

Dopo la rubrica ReTveet che ripropone i momenti televisivi clou più recenti, Francesca Fagnani sarà al centro di un focus sulle sue interviste in Belve, mentre Daniela Ferolla descriverà come è cambiato il ruolo di conduttrice di Linea Verde Life dopo oltre 300 puntate. E infine Cristina D’Avena: da un lato si commenterà la sua carriera, icona per almeno tre generazioni di italiani; dall’altro, si analizzerà l’evoluzione de Il Cantante Mascherato, format relativamente giovane nella tv italiana, ma già modificato dalla prima edizione. Ad arricchire il dibattito in studio: Maria Volpe del Corriere della Sera, Luca Dondoni de La Stampa e Laura Rio de Il Giornale.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.