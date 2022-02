Tv Talk, puntata oggi 12 febbraio 2022: ospiti

Oggi, sabato 12 febbraio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 12 febbraio 2022

Nella diciassettesima puntata, al centro l’intervista fatta da Fabio Fazio a Papa Francesco all’interno di Che Tempo Che Fa. Tra i temi trattati anche l’analisi del cambio di strategia comunicativa di molti protagonisti della politica che sembra basata, da giorni, sugli attacchi mediatici degli avversari.

Con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal si parlerà di comicità sul web e in tv. A pochi giorni da San Valentino, inoltre, Flavio Montrucchio sarà al centro di un focus sui programmi di dating, mentre con Stefania Orlando si parlerà della sua carriera televisiva.

Infine, con Fabrizio Bentivoglio un approfondimento sulla nuova serie di cui è protagonista: Monterossi. Ospiti di questa puntata anche Michele Serra, Michela Marzano, Enrico Bertolino, Ema Stokholma, Marta Cagnola, Massimo Cirri e Francesco Canino.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.