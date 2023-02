Tv Talk, puntata oggi, 11 febbraio 2023: speciale Sanremo

Oggi, sabato 11 febbraio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 11 febbraio 2023

La puntata propone un collegamento sempre aperto da Sanremo. Massimo Bernardini e la sua squadra saranno in diretta per analizzare l’evento televisivo dell’anno, raccontandone gli aspetti più curiosi e meno conosciuti.

Per l’occasione, un grande parterre di profondi conoscitori dell’evento sia in studio a Milano sia in collegamento da Sanremo, dove si alterneranno grandi ospiti e i protagonisti di queste serate. Qual è il bilancio finale del Festival? Quali sono gli elementi di scrittura televisiva della squadra di Amadeus?

E poi ancora: gli ascolti, il cast, la conduzione, la scelta dei cantanti, il “Dopofestival” firmato Fiorello. L’anteprima della puntata è invece dedicata alla ripartenza di Presa Diretta e alla sua potente inchiesta sulla povertà: ospite in studio Riccardo Iacona.

Commenteranno in studio il Festival di Sanremo -fra i tanti -anche Alexia, Andrea Delogu, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano, lo storico della tv Giorgio Simonelli, Massimo Cirri di Radio2, Diego Passoni di Radio Deejay, Marta Cagnola di Radio24, Luca Dondoni de La Stampa e Riccardo Bocca.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.