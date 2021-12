Tv Talk, puntata oggi 11 dicembre 2021: ospiti

Oggi, sabato 11 dicembre 2021, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 11 dicembre 2021

Nella nona puntata, si parlerà del tema dei migranti, che sembra essere quasi sparito dalle agende dei talk show. A seguire, il dibattito giornalistico che si è infiammato proprio questa settimana sull’opportunità o meno di ospitare in tv rappresentanti dei no-vax. Duilio Giammaria, Andrea Scanzi e Barbara Serra da Londra commenteranno questi temi e la buona notizia della settimana, vale a dire la scarcerazione di Patrick Zaki: quanto ha influito la pressione mediatica in questa vicenda?

Oltre agli immancabili ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou degli ultimi giorni- con Eleonora Daniele si analizzerà la nuova stagione di Storie Italiane, mentre Donna Imma Polese e Matteo Giordano saranno al centro di un focus sul Castello delle Cerimonie, giunto alla centesima puntata.

Gran finale con Memo Remigi e la sua annata televisiva ricca di partecipazioni e il nuovo cast di Sanremo, svelato questa settimana e accompagnato dalle consuete reazioni in televisione. Ad arricchire il dibattito in studio: Luca Dondoni de La Stampa, il comico Saverio Raimondo e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.