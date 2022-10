Tv Talk, puntata oggi, 1° ottobre 2022: ospiti

Oggi, sabato 1° ottobre 2022, alle 15:20 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 1° ottobre 2022

Nella prima puntata, con Bruno Vespa e Giuseppe Brindisi, si analizza la comunicazione dei leader che si sono affrontati in questa particolare campagna elettorale. Inoltre, la satira: il nuovo assetto politico come influenzerà questo linguaggio televisivo? In studio anche Manila Gorio, conduttrice de Il Punto su Antenna Sud, e Maria Volpe del Corriere della Sera.

Oltre agli immancabili ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana- Gabriele Corsi è al centro di un focus sul suo Don’t forget the lyrics!, mentre la presenza di Roberta Petrelluzzi è l’occasione per osservare il lavoro di Un giorno in pretura, ormai vero e proprio cult televisivo. Spazio poi al personaggio mediatico di Wanna Marchi, protagonista per decenni della nostra televisione, tornata al centro del dibattito dopo la recente serie a lei dedicata.

Infine, un sentito ricordo di Piero Angela: la divulgatrice scientifica –e sua storica collaboratrice– Barbara Gallavotti ci aiuta a capire l’importante eredità lasciataci da un maestro del piccolo schermo. Ad arricchire il dibattito in studio anche Riccardo Bocca, Marta Cagnola di Radio24 e lo storico della televisione Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.