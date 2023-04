Tv Talk, puntata oggi, 1° aprile 2023

Oggi, sabato 1° aprile 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 1° aprile 2023

La puntata comincia con Gianrico Carofiglio e il suo Dilemmi, talk show che, attraverso un vademecum di regole chiare per gli ospiti, propone una versione alternativa di questo genere televisivo. Tv Talk, poi, ricorda Gianni Minà, il maestro del giornalismo televisivo appena scomparso.

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, Pio e Amedeo sono al centro di un’analisi del programma Felicissima Sera appena ripartito. In passato si era molto discusso del loro stile politicamente scorretto, come hanno affrontato il ritorno in prima serata? La presenza di Caterina Balivo è poi l’occasione per un approfondimento su Lingo, il suo primo quiz in veste di conduttrice.

Gran finale con Milly Carlucci e il regista d’opera Davide Livermore. Affiancati da Lella Costa, disquisiranno della quarta edizione de Il Cantante Mascherato e della fruizione dell’opera lirica, da qualche anno tornata protagonista anche della tv generalista. Ad arricchire il dibattito in studio Luca Dondoni de La Stampa e Marta Cagnola di Radio24.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.