Tv Talk, gli ospiti del 7 marzo 2020

Nuovo appuntamento oggi, sabato 7 marzo 2020, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. Come sempre, oltre agli analisti, in studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana.

Tv Talk Rai 3, ospiti 7 marzo 2020

La parte dedicata alla cronaca si occuperà del caso del quindicenne ucciso a Napoli durante un tentativo di rapina, chiedendosi con Franco Di Mare e Veronica Gentili se la tv abbia raccontato i fatti o se si sia lasciata trasportare dall’emotività. Spazio, ovviamente, anche all’emergenza Coronavirus ed a come la satira italiana ed internazionale la stia raccontando: a parlarne Saverio Raimondo e Francesco Mandelli.

Per l’intrattenimento, si parlerà di Francesca Manzini, neo conduttrice di Striscia la Notizia, mentre con Debora Villa si analizzerà il fenomeno dell’annuncio di gravidanze nei programmi tv. Con Francesco Montanari, inoltre, si analizzerà la fiction italiana dal respiro internazionale, come Il Cacciatore, mentre gli approfondimenti saranno dedicati a Forum ed ad Amici. Infine, un focus sulle protagoniste over della tv. In studio ci saranno anche Mauro Coruzzi, Riccardo Bocca, Luca Dondoni e Maria Volpe.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.