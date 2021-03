Torna oggi, sabato 6 marzo 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 6 marzo 2021

Nella puntata di oggi Sabrina Giannini e Francesco Specchia, partendo dall’inchiesta di Indovina chi viene a cena sui legami tra ambiente e pandemia, analizzeranno una tv che insegue le cause originarie dei fenomeni in cui siamo immersi.

Dopo gli immancabili ReTVeet, obiettivo sulla finale del Grande Fratello più lungo della storia: uno dei protagonisti più singolari del programma, Fulvio Abbate, svelerà i retroscena e i motivi che lo hanno spinto a partecipare.

Lunetta Savino, invece, sarà al centro della discussione intorno a Lolita Lobosco, la nuova fiction di Raiuno che ha raggiunto ascolti da record. Con lei e Giorgio Simonelli si indagheranno i motivi di un tale successo. Tutta la seconda parte, infine, sarà dedicata al Festival di Sanremo, con analisi e discussioni in pieno stile Tv Talk: quali sono gli elementi che hanno costituito lo show?

Le limitazioni imposte dal momento si sono trasformate in opportunità creative? Un ricco parterre di commentatori e protagonisti ne discuterà in studio e in collegamento da Sanremo: Orietta Berti, Miss Keta, Malika Ayane, Willie Pejote, Gino Castaldo, Ema Stokholma e Andrea Delogu.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.