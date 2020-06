Tv Talk, gli ospiti del 6 giugno 2020

Nuovo appuntamento oggi, sabato 6 giugno 2020, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. Come sempre, oltre agli analisti, in studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana.

Tv Talk Rai 3, ospiti 6 giugno 2020

Grande spazio sarà dato all’attualità, con il racconto della televisione fatto sulla morte di George Floyd, di cui si discuterà con Barbara Serra e Duilio Giammaria, così come si parlerà degli arresti ed aggressioni a danno dei giornalisti americani che hanno affrontato l’argomento.

Spostandosi poi sull’attualità italiana, si parlerà del ritorno in piazza della politica, sulla riapertura dopo la quarantena e di come i bagnini in queste settimane stiano diventando protagonisti in tv. Si parlerà con Domenico Iannacone di Che Ci Faccio Qui, mentre con Caterina Balivo si farà il punto sulla sua televisione. Non mancherà infine il caso televisivo suscitato dallo scandalo mascherine che ha conivolto Irene Pivetti.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.