Tv Talk, gli ospiti del 30 maggio 2020

Nuovo appuntamento oggi, sabato 30 maggio 2020, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. Come sempre, oltre agli analisti, in studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana.

Tv Talk Rai 3, ospiti 30 maggio 2020

Con Claudio Bisio si parlerà del suo ritorno sul palco di Zelig con Vanessa Incontrada, per una serata-evento, online. Si parlerà anche dei collegamenti con i personaggi famosi dalle loro case, che potrebbe diventare la nuova frontiera della tv verità.

Spazio poi all’informazione, con Corrado Formigli e Serena Bortone che commenteranno il ruolo del giornalismo televisivo in queste settimane, sempre più in caccia di assembramenti, e si vedrà come stanno lavorando i mass media europei.

Si parlerà anche della provocazione di Sandra Milo, che nei giorni scorsi si è incatenata per protesta sulle condizioni degli artisti dello spettacolo, fino ad essere ricevuta dal Premier Conte. Infine, spazio a La Prova del Cuoco: con Elisa Isoardi si commenterà la nuova formula post-quarantena del programma e come le regole sul distanziamento sociale abbiamo cambiato i format delle trasmissioni in onda, ma anche il ruolo dei social network durante la quarantena.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.