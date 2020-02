Tv Talk, gli ospiti del 29 febbraio 2020

Nuovo appuntamento oggi, sabato 29 febbraio 2020, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. Come sempre, oltre agli analisti, in studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana.

Tv Talk Rai 3, ospiti 29 febbraio 2020

Inevitabilmente, gran parte del programma sarà dedicato all’emergenza Coronavirus, al punto che gli analisti in questa puntata saranno assenti. Si parlerà di come e se la sovraesposizione mediatica del caso abbia aumentato gli allarmismi, le conseguenze negli studi televisivi e la creazione dei virologi come nuovi personaggi tv.

Spazio, però, anche a L’Amica Geniale ed al suo successo su Raiuno, con le protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace; con Piero Chiambretti si parlerà di CR4-La Repubblica delle donne, con Bruno Barbieri di Masterchef e con Sveva Sagramola di Geo.

Tra gli altri ospiti in studio, anche Antonio Di Bella, Enrico Bertolino, Lella Costa, Massimo Cirri, Marta Cagnola, Luca Dondoni e Diego Passoni.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.