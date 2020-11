Tv Talk, gli ospiti del 28 novembre 2020

Torna oggi, sabato 28 novembre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 28 novembre 2020

La puntata si dedicherà ai temi più discussi della settimana. Inevitabile che si parli del caso di Detto Fatto e del tutorial per fare la spesa in modo sexy, che ha comportato la sospensione per alcuni giorni del programma ed un’ondata di polemiche.

Spazio, poi, anche alla morte di Diego Armando Maradona, personaggio che ha fatto la Storia del calcio ma che ha avuto numerose apparizioni anche in tv. Spazio, poi, anche all’analisi degli programmi andati in onda durante la settimana.

Tra gli ospiti in studio, Andrea Purgatori, Roberta Bruzzone, Gabriele Cirilli, Enrico Varriale, Michela Marzano, Riccardo Bocca, Clau Rossi e Maria Volpe. Non mancheranno, infine, i ReTveet della settimana, con il meglio ed il peggio della tv.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.