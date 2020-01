Tv Talk, gli ospiti del 25 gennaio 2020

Nuovo appuntamento oggi, sabato 25 gennaio 2020, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. Come sempre, oltre agli analisti, in studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana.

Tv Talk Rai 3, ospiti 25 gennaio 2020

Uno dei temi affrontati nella puntata sarà l’inizio sempre più in ritardo della prima serata, ma anche due casi mediatici, ovvero quello del cantante neomelodico Tony Colombo e della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Con Pierluigi Diaco, invece, si parlerà, poi, di Io e Te di notte.

Spazio anche ai programmi che hanno fatto la televisione ed all’introduzione di innovativi momenti musicali, di animali in tv e di come sia trattato il tema dell’omosessualità in tv. Con Pupo, poi, si commenteranno anche le polemiche legate al Grande Fratello Vip e la presenza sempre più diffusa di cantanti nelle fiction.

Tra gli altri ospiti, anche Enrico Bertolino, Maria Giovanna Elmi, Daniele Gattano, Francesca Fagnani, Velia Lalli, Paolo Giordano, Massimo Cirri e Riccardo Bocca.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.