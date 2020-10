Tv Talk, gli ospiti del 24 ottobre 2020

Torna oggi, sabato 24 ottobre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 24 ottobre 2020

Nella puntata di oggi ci si chiede se la tv sia attrezzata per gestire il racconto di questa seconda ondata. Il tema è affrontato con Bianca Berlinguer, Veronica Gentili e il sociologo Derrick de Kerckhove. A seguire, un focus su un fenomeno mediatico degli ultimi giorni: sempre più personaggi famosi raccontano la loro esperienza di positività al Covid-19 in televisione e sui social.

Inoltre, la nuova stagione di #cartabianca è analizzata alla presenza della sua conduttrice: come si scrive un talk politico in questo periodo? E dopo gli immancabili “reTVeet” –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana- con Camila Raznovich si parla della ricerca di una nuova via di racconto televisivo sulla questione ambientale.

Spazio poi all’analisi di Doc–Nelle tue mani, fiction campione di ascolti, con uno degli attori protagonisti, Alberto Malanchino. Ma questo successo di Raiuno è solo l’ultimo di una lunga serie di prodotti televisivi dedicati alla figura del medico: con Cesare Bocci (che ha più volte ricoperto questo ruolo) e Giorgio Simonelli si prova a capirne il perché. Con Orietta Berti e Luca Dondoni, infine, un affondo sui numerosi cantanti ormai divenuti protagonisti indispensabili della nostra televisione e sui racconti intimi che molte coppie dello spettacolo regalano alle dirette televisive.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.