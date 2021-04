Torna oggi, sabato 24 aprile 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 24 aprile 2021

Con Luca Barbareschi, Lella Costa e Giorgio Zanchini si parlerà del Ddl Zan contro l’omotransfobia e misoginia, che sta mobilitando numerosi personaggi dello spettacolo e se l’interesse mediatico sia davvero utile alla causa. In primo piano anche il video delle polemiche postato da Beppe Grillo in difesa del figlio: si tratta innanzitutto di un errore di comunicazione?

La presenza di Luca Barbareschi è poi l’occasione per parlare del suo esordio in questa stagione con In Barba a Tutto, mentre Suor Paola aiuta a commentare il nuovo format di Real Time Ti Spedisco in Convento. Oltre a un focus sul loro nuovo programma Fuori Tema, con Ale & Franz –grandi tifosi di calcio– e Ivan Zazzaroni, si affronta la notizia che ha dominato tv, sport e politica: l’ipotesi, subito tramontata, di una Superlega europea.

Gran finale, poi, con Pio e Amedeo: oltre a svelare i meccanismi del loro nuovo show di prime-time Felicissima Sera, ci si interroga sui limiti della comicità in un momento storico molto sensibile al politicamente scorretto. Ad arricchire il dibattito in studio Beatrice Dondi de L’Espresso e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.