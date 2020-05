Tv Talk, gli ospiti del 22 maggio 2020

Nuovo appuntamento oggi, sabato 22 maggio 2020, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. Come sempre, oltre agli analisti, in studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana. Il programma torna in onda dopo due mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria.

Tv Talk Rai 3, ospiti 22 maggio 2020

Tv Talk torna in onda con una formula in parte rinnovata, ma dando attenzione ai temi attuali, come sempre. Si parlerà quindi della Fase 2 e di come la televisione la sta raccontando. Si analizzerà l’ascesa di figure come i presidenti delle Regioni, i sindaci e gli esperi scientifici. Si discuterà anche di come e se la comicità può scherzare sulla pandemia.

Spazio anche all’importanza della musica in questi mesi: dalle canzoni cantate sui balconi agli eventi trasmessi in tv in cui la musica è riuscita ad alimentare uno straordinario sentimento di speranza. Per l’intrattenimento, il tentativo di riprendere con Amici Speciali.

Con Francesca Fialdini, poi, si parlerà dei suoi programmi Da noi… a ruota libera e Fame d’amore. Tra gli ospiti, anche Francesco Giorgino, Veronica Gentili, Massimo Cirri, Saverio Raimondo e Luca Dondoni.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.