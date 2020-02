Tv Talk, gli ospiti del 22 febbraio 2020

Nuovo appuntamento oggi, sabato 22 febbraio 2020, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. Come sempre, oltre agli analisti, in studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana.

Tv Talk Rai 3, ospiti 22 febbraio 2020

Per l’attualità, si parlerà di emergenza ambientale con Mario Tozzi e Riccardo Iacona e di come l’approfondimento scientifico e l’informazione possano sensibilizzare l’opinione pubblica. Spazio anche al caso della Diamond Princess, la neve a cui bordo c’erano degli italiani bloccati in quarantena per il coronavirus ed il rischio che la vicenda sia raccontata come se fosse un reality.

Con Max Giusti ed Enzo Miccio, invece, spazio a Pechino Express, per poi affrontare il tema delle imitazioni a caldo di personaggi protagonisti dell’attualità ed il fenomeno delle lacrime maschili in tv. Si parlerà anche del caso Bugo-Morgan, per cercare di capire perché sia ancora così dibattuto anche a due settimane dalla fine di Sanremo.

Infine, spazio anche al format dell’uno contro tutti, che continua ad essere molto utilizzato in televisione, sia per quanto riguardala politica che per l’intrattenimento.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.