Torna oggi, sabato 16 gennaio 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 16 gennaio 2021

Nella puntata di oggi, saranno come sempre numerosi gli argomenti tra informazione ed attualità affrontati. Si parlerà di media e politica e di come la televisione stia raccontando l’Italia di questa settimana, tra pandemia e crisi di Governo.

In studio ci saranno Andrea Scanzi, Luca Sommi, Francesca Fagnani, Lella Costa e Massimo Cirri. Con Beppe Convertini si parlerà di come la tv in questi mesi stia portando il pubblico, chiuso in casa, alla scoperta del territorio, mentre con Antonella Clerici si analizzerà il suo ritorno in tv con E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior.

Stefano De Martino, invece, sarà al centro del dibattito su Stasera tutto è possibile, che ha debuttato martedì scorso su Raidue con numeri altissimi; si parlerà, poi, anche del fenomeno Can Yaman. In studio, infine, anche Marta Cagnola.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.