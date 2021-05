Tv Talk, gli ospiti del 15 maggio 2021

Torna oggi, sabato 15 maggio 2021, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 15 maggio 2021

Dopo un’attenta analisi delle cronache di guerra che arrivano in questi giorni dal conflitto arabo-israeliano, con Maria Cuffaro e Bruno Vespa si commenterà il ritorno di Michele Santoro in tv come ospite delle trasmissioni. Poi, spazio all’ultima frontiera della telepolitica: il racconto privato, intimo –anche delle proprie fragilità– che Giorgia Meloni ha affrontato nell’ultima settimana televisiva.

È la prima volta che accade in Italia? Oltre agli immancabili ReTVeet – l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, con Daniela Ferolla ci si occuperà di tv attenta all’ecosostenibilità, mentre Enzo Miccio svelerà perché il pubblico sembra essere molto attratto dal racconto del galateo e del bon ton in televisione.

Gran finale con Iva Zanicchi, dalla tv al femminile di Venus Club alla sua carriera nel piccolo schermo, fino agli imprevisti che avvengono negli studi televisivi e che, spesso, hanno visto protagonista proprio lei. Ad arricchire il dibattito in studio anche Marta Cagnola di Radio24, Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.