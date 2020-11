Tv Talk, gli ospiti del 14 novembre 2020

Torna oggi, sabato 14 novembre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 14 novembre 2020

La puntata si aprirà con l’Election Day americano, di cui la satira d’oltreoceano ha già rielaborato i protagonisti, restituendo un ritratto esilarante grazie alle interpretazioni di Jim Carrey e Alec Baldwin: ne parlano Beppe Severgnini, profondo conoscitore degli Usa, e il conduttore di Unomattina Marco Frittella.

Spazio poi all’intervista televisiva del programma Titolo V che ha monopolizzato il dibattito pubblico questa settimana, causando anche le dimissioni del commissario alla Sanità calabrese. Ad arricchire il dibattito, proprio l’autore dell’intervista, Walter Molino.

In un momento così difficile, inoltre, l’annuncio di un possibile vaccino ha invaso la televisione e generato grande entusiasmo. Per capire meglio come gestire l’impatto mediatico di notizie così sensibili, Tv Talk ricorre alla voce della scienza in televisione: il grande Piero Angela. Sempre con lui, affiancato da Maria Volpe, si analizzerà Superquark+, il suo nuovo prodotto ideato per Raiplay che, proprio in questi giorni, celebra un anno dal primo grande evento in diretta esclusiva sulla piattaforma del Servizio Pubblico.

Lo stile televisivo di Francesca Fialdini, conduttrice di tre programmi diversi, sarà invece al centro della seconda parte. Gran finale, poi, con Rita Pavone, all’esordio nella giuria di All Together Now, con la quale si discuterà anche del nuovo documentario sulla vita di Tiziano Ferro. A completare il ricco parterre anche Riccardo Bocca e Paolo Giordano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.