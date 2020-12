Tv Talk, gli ospiti del 12 dicembre 2020

Torna oggi, sabato 12 dicembre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 12 dicembre 2020

Nella puntata di oggi, attraverso il documentario “Edizione Straordinaria”, alla presenza dell’autore, Walter Veltroni, e di uno degli assoluti protagonisti di quelle cronache, Bruno Vespa, si ripercorre la storia del Paese, evidenziando l’importanza di immagini ormai parte della memoria collettiva degli italiani.

Sempre con loro e con Saverio Raimondo, poi, spazio alla notizia più importante della settimana, l’inizio delle vaccinazioni: quanto conterà la televisione nella percezione pubblica di questo racconto? E ancora: siamo già di fronte a un uso politico-mediatico di queste immagini?

L’inedito lato televisivo del Bruno Vespa più pop, con le partecipazioni a Ballando con le Stelle e a I Soliti Ignoti, è analizzato in studio. A sua volta, Vespa giudicherà il lavoro di Saverio Raimondo, appena partito alla conduzione del nuovo programma Pigiama Rave.

Dopo gli immancabili ReTVeet – l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, con il regista Davide Livermore si commenta la Prima della Scala più anomala dal dopoguerra a oggi, mentre le “inchieste morali” di Domenico Iannacone saranno lo spunto per interrogarsi su un modo nuovo di concepire il giornalismo televisivo.

Infine, con Ambra Angiolini in studio, oltre a prendere in esame la sua nuova fiction, si discute di come la tv cerchi di affrontare il difficile tema dei disturbi alimentari. Ad arricchire il dibattito anche Riccardo Bocca e Diego Passoni.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.