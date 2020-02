Tv Talk, gli ospiti del 1° febbraio 2020

Nuovo appuntamento oggi, sabato 1° febbraio 2020, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. Come sempre, oltre agli analisti, in studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana.

Tv Talk Rai 3, ospiti 1° febbraio 2020

La pagina dedicata all’attualità di occuperà delle recenti elezioni in Emilia Romagna ed in Calabria e di come la tv le ha raccontate. In studio a parlarne ci saranno Serena Bortone e Peter Gomez. Con Fabrizio Masia si discuterà anche della figura dei sondaggisti. Spazio anche al tema del Coronavirus e da come questa emergenza sanitaria sia trattata.

Inoltre, si affronterà la Giornata della Memoria, caduta lunedì scorso, analizzando il ruolo che deve avere la televisione nel tenere vivo il ricordo della Shoah.

Per l’intrattenimento, ampio spazio al Festival di Sanremo, con le canzoni che hanno fatto scandalo e la presenza di Gigi e Ross, che parleranno del PrimaFestival. Mara Maionchi, invece, parlerà di Italia’s Got Talent, e ci sarà anche un approfondimento su come il Sud stia cercando di “conquistare” il Nord a colpi di telecomando.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.