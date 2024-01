Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre su Rai2 con Enrico Brignano: ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, lunedì 22 gennaio 2024, su Rai 2 in prima serata alle ore 21,20 va in onda Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre, un nuovo spettacolo teatrale di Enrico Brignano, che continua la serie sul comico romano iniziata la scorsa settimana con Enricomincio da Me.

Scaletta Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre

La scaletta dello spettacolo è la seguente:

Introduzione

I vizi e i pregi di suo padre

I vizi e i pregi di sua madre

I vizi e i pregi di sua moglie

I vizi e i pregi di sua figlia

I vizi e i pregi di suo figlio

Il rapporto con i social media

Il rapporto con la politica

Il rapporto con la società moderna

Conclusione

Ospiti dello spettacolo

Durante lo spettacolo, Enrico Brignano ha ospitato diversi amici e colleghi, tra cui il conduttore tv Giancarlo Magalli, Max Orfei e Fabrizio Nardi.