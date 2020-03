Tutto il giorno davanti, il cast

C’è una giovane attrice, ma già protagonista di numerosi film e fiction, al centro del cast di Tutto il giorno davanti, il film-tv in onda il 10 marzo 2020 su Raiuno. E’ Isabella Ragonese, a cui va il compito di interpretare Adele Cucci, personaggio ispirato ad Agnese Ciulla, Assessore di Palermo che durante il suo mandato si è occupata di più di 400 minorenni stranieri non accompagnati che sono sbarcati in città, guadagnandosi così il soprannome di “Grande madre”.

Oltre a lei, però, il cast è formato da numerosi altri giovani attori, ma anche dal fotoreporter Massimo Sestini, qui nei panni di se stesso. Gli attori extracomunitari, invece, sono stati scelti da giovani provenienti da vari paesi africani trovati per strada, nei locali e nei centro di ritrovo palermitani.

Il cast di Tutto il giorno davanti

Isabella Ragonese: Adele Cucci

Sara D’Amario: Caterina

Paolo Briguglia: Andrea

Selene Caramazza: Chiara

Enrico Gippetto: Diego

Giovanni D’Aleo: Marco

Chiara Carullo: Silvia

Gueye Ndiatte: Rania

Odette Adado: Kiege

Koudous Seihon: Salim

Jason Prempeh: Falah

Ismail Drammeh: Rori

Joseph Kouao: portiere della squadra di calcio

Francesco Meoni: giudice minorile

Vincenzo Crivello: Filippo

Aurora Quattrocchi: madre di Adele

Massimo Sestini: se stesso

Andrea Tidona: sindaco di Palermo