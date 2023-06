Tutti mentono, quante puntate sono?

Siamo abituati alle soap opera provenienti dalla Spagna, ma la penisola iberica è anche produttrice di numerose serie tv interessanti. Tutti mentono è una di queste: in onda da venerdì 16 giugno 2023 su Raidue, il drama rivela una serie di segreti legati ad una piccola comunità, partendo da uno scandalo.

Ma da quante puntate è composto Tutti mentono? La prima ed unica stagione della serie è formata da sei episodi, ciascuno della durata di circa 45 minuti. Raidue li manda in onda al ritmo di due per sera, per un totale di tre prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 30 giugno.

Tutti mentono, la trama

Macarena (Irene Arcos) è un’insegnante che vive in una prestigiosa e benestante zona residenziale della piccola cittadina costiera di Belmonte. La sua vita scorre tranquilla finché all’improvviso, sui social, compare un video che la ritrae mentre ha una relazione con Iván (Lucas Nabor), lo studente con cui ha un rapporto segreto.

Lo scandalo sconvolge l’esistenza di molte persone della comunità: la donna viene ripudiata dal marito e da tutti i suoi cari, anche perché Iván è il figlio della sua migliore amica, Ana (Natalia Verbeke), nonché il fidanzato di sua nipote.

Le cose peggiorano ulteriormente con la drammatica scoperta del corpo senza vita di Iván su una scogliera. La sua misteriosa morte ha a che fare con la diffusione del video hard? Tutti in paese hanno qualcosa da nascondere e questo rende ancora più difficile scoprire la verità sulla tragica catena di eventi che hanno portato alla fine prematura del ragazzo.