Tutti in pista con Joey&Rina su Real Time: orari e streaming

Andrà in onda per la prima volta questa sera, martedì 5 dicembre 2023, il docureality Tutti in pista con Joey&Rina, un programma televisivo italiano dedicato al ballo di gruppo. I conduttori sono Joey Di Stefano e Rina Di Liberto, due ballerini coreografi di Catania che hanno spopolato sui social con le loro coreografie di ballo di gruppo.

Il programma è in onda su Real Time dal 5 dicembre 2023 e va in onda in seconda serata. In ogni puntata, Joey&Rina insegnano una coreografia di ballo di gruppo a un gruppo di persone di tutte le età e abilità. Le coreografie sono divertenti e coinvolgenti, e sono adatte a tutti, dai principianti ai più esperti.

Tutti in pista con Joey&Rina: date e orari

Tutti in pista con Joey&Rina va in onda da martedì 5 dicembre a partire dalle ore 23.05 su Real Time. Potete rivedere la puntata qui in streaming.

Tutti in pista con Joey&Rina in streaming

È possibile vedere Tutti in pista con Joey&Rina in streaming durante la messa in onda televisiva collegandosi al sito ufficiale di Real Time e selezionando l’opzione Live. Subito dopo la messa in onda, i singoli episodi saranno visibili anche su Discovery+ al link associato.