Tutti i sospetti su mio padre, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, domenica 31 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Tutti i sospetti su mio padre. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tutti i sospetti su mio padre – Trama

Il film, intitolato anche “The Good Father: The Martin MacNeill Story”, è un dramma thriller basato su una storia vera. Racconta la vicenda di Martin MacNeill, un medico stimato e padre di famiglia, la cui vita viene sconvolta dalla morte sospetta della moglie Michele.

Nel giro di poche settimane, Martin porta a casa la sua amante, presentandola come una tata ai figli. Alexis, la figlia maggiore, inizia a nutrire sospetti sul padre e sulla morte della madre, decidendo di indagare per scoprire la verità.

Tutti i sospetti su mio padre – Cast

Il cast principale è così composto:

Tom Everett Scott interpreta Martin MacNeill

Anwen O’Driscoll interpreta Alexis MacNeill

Charisma Carpenter interpreta Michele MacNeill

Liana Liberato interpreta Brittany MacNeill

Kaitlyn Bernard interpreta Erika MacNeill

Ava Telek interpreta Taylor MacNeill

Diana Hopper interpreta Jessica