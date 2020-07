Tutti i sospetti su mia madre, film-tv su Raidue: trama, finale, trailer e streaming

L’ 11 luglio 2020, alle 21:45 su Raidue, va in onda in film-tv Tutti i sospetti su mia madre, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2016. Il film-tv racconta la storia di una madre iperprotettiva verso la figlia.

Tutti i sospetti su mia madre, trama

Claire Beauregard (Jennifer Taylor) è la madre iperprotettiva di Maddy (Mia Topalian). Da quando la figlia, da piccola, è stata quasi rapita in Biblioteca da un uomo, la donna è diventata ossessionata dal rischio che alla figlia potesse succedere qualcosa e non la perde mai di vista.

Così, quando Maddy viene invitata dall’amica Gina West (Danielle C. Ryan) ad una festa del college, la donna segue la figlia, e la trova in atteggiamenti intimi con un ragazzo, Tucker (Spencer Neville). La donna fa una scenata a Maddy e minaccia il ragazzo di morte.

Il giorno dopo, Tucker viene effettivamente trovato senza vita, colpito a morte con delle forbici. Le impronte rilevate sull’arma del delitto, però, riconducono a Maddy, che viene accusata di omicidio. La ragazza nel dimostrare la propria innocenza inizia a credere che ad aver ucciso il ragazzo sia stata proprio la madre.

Tutti i sospetti su mia madre, finale

In realtà, ad aver ucciso Tucker non è stata né Maddy né Claire. L’assassina è Gina, il cui vero nome è Lucy Underhill: la giovane è la figlia di David (Ted Jonas), l’uomo che Claire aveva accusato del tentato rapimento della figlia. Ma David non stava cercando di rapire la figlia, tant’è che le sua accuse sono cadute: nonostante questo, però, ha perso il lavoro di insegnante e la sua vita è stata rovinata, tanto da togliersi la vita e far impazzire sua madre Vanessa (Mim Drew).

Gina/Lucy decide così di vendicarsi, facendo provare a Claire la sensazione di non poter aiutare un proprio caro accusato di qualcosa di cui è innocente. Ruba dalla casa della donna le forbici che Maddy usava per uccidere Tucker, costringe Sean (Brian McGovern), padre di Maddy, a darle tutti i soldi che ci sono nella cassaforte di casa, ferendolo ed uccide Nick Fox (Kevin Scott Allen), investigatore privato che stava lavorando sul caso e che aveva scoperto la sua vera identità.

Quando Claire scopre tutto, si confronta con Gina, legandola mentre si trova a casa della ragazza e costringendola a dire la verità. Ma la ragazza riesce a liberarsi fingendo di essere pentita, lega a sua volta Claire e le dice di aver posizionato una bomba.

Quindi scappa dalla casa, che esplode, pronta ad iniziare una nuova vita alle Bahamas con i soldi rubati. Ma a fermarla è la Polizia: Claire è riuscita infatti a scappare prima dell’esplosione ed a chiedere aiuto. Gina viene quindi arrestata e Maddy liberata.

Tutti i sospetti su mia madre, cast

Ecco il cast principale di Tutti i sospetti su mia madre:

Jennifer Taylor: Claire Beauregard

Mia Topalian: Maddy Beauregard

Danielle C. Ryan: Gina West/Lucy Underhill

Spencer Neville: Tucker

Ted Jonas: David Underhill

Mim Drew: Vanessa Underhill

Brian McGovern: Sean

Kevin Scott Allen: Nick Fox

Leith M. Burke: Detective Kelly

Amelia Fischer: giovane Maddy

Susan Beaubian: Dr. Lewis

E’ possibile vedere Tutti i sospetti su mia madre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.