Tutti i segreti di mio marito su Raidue: trama, finale e cast

Il 17 giugno, alle 21:20 su Raidue, va in onda il film-tv Tutti i segreti di mio marito, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime il 31 maggio 2020 con il titolo “My Husband’s Deadly Past” (ma non anche con il titolo “Woman on the edge”). Il film-tv è la storia di come una donna faccia una sconcertante verità sull’uomo che ha accanto.

Tutti i segreti di mio marito, la trama

Karen Croft (Sarah Butler) da qualche tempo fa degli strani incubi, in cui sogna di uccidere una ragazza. Ogni volta, al suo risveglio, è confortata dal marito Otto (Peter Benson), psichiatra, che prova a calmarla. I due hanno anche una figlia, Jordan (Maddy Hillis), la cui amica Ruth (Karis Cameron) ha una cotta per Otto.

Un giorno, mentre si reca al lavoro, Karen vede un volantino di ricerca persona scomparsa con la foto della ragazza dei suoi incubi: in ufficio, inizia ad avere degli strani flashback che la fanno andare nel panico. Rivede la ragazza, Gina Navarro (Kimi Alexander), sotto forma di visione. Otto prova a tranquillizzarla facendola partecipare ad una seduta di ipnosi, ma al suo risveglio Gina si trova sul precipizio di una cascata, pronta a buttarsi e salvata dal medico Hugh Gossett (Brendon Zub).

A casa, intanto, la Polizia ha trovato il corpo di Gina: le prove conducono tutte proprio a Karen, che viene arrestata per omicidio. Ma la donna non crede alla possibilità di aver ucciso una persona: mentre si trova in manette, riesce a liberarsi ed a fuggire.

Raggiunge Otto, ma scopre la verità: il marito l’ha ipnotizza per cancellarle il ricordo di quanto accaduto, cioè che lui ha ucciso Gina, con cui aveva una relazione, dopo che Karen l’aveva scoperto. Alla protagonista non resta ce raggiungere Hugh, che nel frattempo si è recato alla Polizia sostenendo di avere dei sospetti su quanto accaduto.

Tutti i segreti di mio marito, il cast

Ecco il cast di Tutti i segreti di mio marito:

Sarah Butler: Karen Croft

Peter Benson: Otto Croft

Maddy Hillis: Jordan Croft

Karis Cameron: Ruth

Kimi Alexander: Gina Navarro

Brendon Zub: Hugh Gossett

Hamza Fouad: Detective Lang

Lucia Walters: Detective Chandra

Tutti i segreti di mio marito, il finale

Karen e Hugh affrontano Otto, che intanto ha ipnotizzato la figlia cercando di farle uccidere Ruth, che aveva scoperto tutto. La giovane, su ordine del padre, spara e ferisce Hugh, ma non lo uccide. Tramite le parole della madre, la ragazza sembra iniziare a vacillare, mentre Otto prova a fuggire, fermato, però, dalla Polizia. Un mese dopo, Karen ed Hugh stanno insieme e crescono la figlia della donna.

Tutti i segreti di mio marito, streaming

E’ possibile vedere Tutti i segreti di mio marito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.