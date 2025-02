Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Tutti a Bordo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tutti a Bordo – Trama

“Tutti a Bordo” è un film del 2022 diretto da Luca Miniero. Il film segue le avventure di un gruppo di bambini che partono per una vacanza-studio in treno da Torino a Palermo, subito dopo il lungo isolamento dovuto al lockdown. L’idea è stata del padre di uno dei bambini, Bruno (interpretato da Stefano Fresi), che, con il suo entusiasmo, ha convinto anche la riluttante madre, Chiara (Giulia Michelini).

Tuttavia, a causa di una distrazione, Bruno e suo nonno Claudio (Giovanni Storti) mancano il treno, lasciando i bambini a viaggiare da soli. Inizia così una corsa contro il tempo per raggiungere i piccoli prima che arrivino a destinazione, mentre i bambini stessi affrontano le avventure e gli ostacoli sul treno, compreso il severo controllore Mario (Carlo Buccirosso).

Tutti a Bordo – Cast

Stefano Fresi nel ruolo di Bruno.

Giovanni Storti interpreta Claudio, il nonno inaffidabile.

Carlo Buccirosso come Mario, il controllore del treno.

Giulia Michelini nel ruolo di Chiara, la madre di Juri.

Viviana Cangiano come Laura, un altro controllore più comprensivo.

Elena Cotta interpreta Licia.

Massimo Ceccherini nel ruolo di Cosimo.

Federica Sabatini come Greta.

Gigio Alberti, Zowie Giovine, Leone Girlanda, tra gli altri attori che interpretano i bambini.

